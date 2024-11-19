Kahramanmaraş’ta Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 10 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta Silah Kaçakçılığına Geçit Yok!

Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleştirilen büyük bir silah kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı tutuklandı. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi ile birlikte Hatay ve Malatya'da toplamda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Ele Geçirilenler ve Operasyonun Ayrıntıları

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalar neticesinde; 25 ruhsatsız tabanca, 25 av tüfeği, 1 makineli tabanca, 8 kurusıkı tabanca ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ayrıca 125 gram uyuşturucu madde ve bir balistik yelek de operasyon sırasında bulundu.

Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 10'u, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, 3 zanlının işlemleri devam etmekte.

Operasyon ayrıca, örgütten silah satın aldığı tespit edilen 39 şüpheliyi de kapsıyor. Bu kişiler, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.