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Kahramanmaraş'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 23:07
Kahramanmaraş'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Silahlı Kavga Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Serintepe Mahallesi Karaküçük Caddesi'nde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, hızla silahlı çatışmaya dönüştü. Kavga esnasında, bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu Hüdayi Fakıoğlu ve H.Ç. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, yaralılardan Hüdayi Fakıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fakıoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalara başladı.

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