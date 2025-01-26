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Kahramanmaraş'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen silahlı kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 13:13
Kahramanmaraş'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Kabaağaç Mahallesi'nde çıkan silahlı bir kavga sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, aralarında husumet bulunan Ö.F.G. ile Emrah Çil arasında bir tartışma çıkmasıyla başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, taraflar arasında silahlı çatışmaya dönüşen bir kavga yaşandı.

Kavgada ağır yaralanan Emrah Çil, hemen hastaneye kaldırıldı; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından, jandarma ekipleri tarafından Ö.F.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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