Kahramanmaraş'ta Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Silahlı Saldırı Olayı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, 20 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.

Olayın Ayrıntıları

Hasankendi Mahallesi'nde yol kenarında oturan genç, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ticari bir taksiden ateş açılması sonucu vuruldu.

Çevredeki vatandaşların durumu hemen yetkililere bildirmesiyle birlikte, olay yerine hızlıca jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Acı Sonuç

Yaralı olarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 20 yaşındaki Yunus E., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Gözaltı Süreci

Jandarma, saldırının ardından ticari taksiyle olay yerinden kaçan şüphelileri tespit ederek, taksi şoförü ve iki kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam etmektedir.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.