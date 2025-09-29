Kahramanmaraş'ta Sır Barajı'nda Balık Ölümleri Araştırılıyor

Kahramanmaraş Onikişubat'taki Sır Barajı kıyısında görülen çok sayıda ölü balık için yetkililer su numunesi alıp analize gönderdi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 13:33
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Sır Barajı kıyısında çok sayıda ölü balık tespit edildi.

Avşar Mahallesi'nde, barajın Aksu Çayı ile birleştiği noktada balık ölümlerini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye intikal eden ekipler arasında Kahramanmaraş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yer aldı ve olay yerinden su numunesi aldı.

Alınan numuneler, balık ölümlerinin nedenini belirlemek üzere analiz için laboratuvara gönderildi. Yetkililer analiz sonuçlarına göre gerekli değerlendirmeleri yapacak.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Sır Barajı'ndaki balık ölümleri araştırılıyor.

