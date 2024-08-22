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Kahramanmaraş'ta SMA Hastası için Bağış Kutusu Çalındı

Kahramanmaraş'ta SMA hastası Miran Ali Karasu için hazırlanan bağış kutusu, kameralara yansıyan bir olayla çalındı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 16:49
Kahramanmaraş'ta SMA Hastası için Bağış Kutusu Çalındı

Kahramanmaraş'ta Üzücü Olay: SMA Hastası İçin Hazırlanan Yardım Kutusu Çalındı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, SMA hastası Miran Ali Karasu için valilik onaylı yardım kampanyası kapsamında hazırlanan bağış kutusu çalındı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Hayırseverlik Faaliyeti

Esnaf Yusuf Kurnaz tarafından Malatya Caddesi'ne yerleştirilen bağış kutusu, SMA hastalarına destek olmayı amaçlıyordu. Ancak, kimliği henüz tespit edilemeyen iki kişi, güvenlik kameraları tarafından görüntülenerek kutuyu çaldı.

Polisin Müdahalesi

Olay, 18 yaşından küçük olduğu düşünülen şüphelilerin kutuyu alarak uzaklaşmasıyla gerçekleşti. Emniyet güçleri, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Bu tür olaylar, toplumda duyarlılığın artırılması adına önem taşırken, SMA hastalarına yardımcı olma amacıyla düzenlenen etkinliklerin ne denli değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde SMA hastası için bağış toplamak üzere hazırlanan kutunun...

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde SMA hastası için bağış toplamak üzere hazırlanan kutunun çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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