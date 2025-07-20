Kahramanmaraş'ta Su Kesintileri ve Altyapı Çalışmaları Hız Kazandı

Kahramanmaraş'taki Su Kesintileri Üzerine Açıklama

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, su kesintileriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler ve kuraklık nedeniyle kent genelindeki 63 mahallede zamanlı içme suyu iletimi uygulandığını belirtti.

Görgel, yaptığı basın toplantısında, "Ayvalı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 2'ye kadar düştü. Karasu, Pınarbaşı ve sondaj kaynaklarımızda ise yüzde 60'a varan su kaybı söz konusu. Bu nedenle 63 mahallede zamanlı su iletimine geçmek zorunda kaldık," ifadelerini kullandı.

Kısa Sürede Çözüm

Büyükşehir Belediye Başkanı, Kılavuzlu Barajı’ndan su temini sürecinde son aşamaya gelindiğini ve 20 gün içinde bu sistemin devreye alınacağını duyurdu. Görgel, su geleceğini garanti altına almak amacıyla hem kısa hem de uzun vadeli çözüm önerileri geliştirdiklerini söyledi.

Son 70 yılın en kurak döneminin yaşandığını aktaran Görgel, "Altyapımız deprem sonrası ciddi hasarlar aldı. Göreve başlayalı 15 ay oldu ve bu süreçte tüm önceliğimizi altyapıya verdik. İçme suyundaki kayıp oranı yüzde 80'lere ulaştı, bu da suyun yönetilemez hale geldiği anlamına geliyor," şeklinde konuştu.

Ağır Yatırımlar ve Hedefler

Görgel, Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen 20 milyar TL'yi aşan büyük yatırımlar sayesinde şu an Türkiye'nin en büyük altyapı şantiyesinin kentlerinde bulunduğunu belirtti. Şehir genelinde 160'tan fazla noktada eş zamanlı altyapı çalışmaları yapıldığına dikkat çeken Görgel, "Hedefimiz, 2026 yılı sonuna kadar altyapıyı tamamen yenileyerek, şehrimizin uzun yıllar bu konuda sorun yaşamamasını sağlamak," dedi.

Açıklamaların ardından Görgel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel (kürsüde), 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler ve kuraklık nedeniyle kent genelindeki 63 mahallede uygulanan zamanlı içme suyu iletimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel (kürsüde), 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler ve kuraklık nedeniyle kent genelindeki 63 mahallede uygulanan zamanlı içme suyu iletimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.