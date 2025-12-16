Kahramanmaraş’ta Sultan Değirmenci Cinayeti: Aileden Adalet Çağrısı

Kahramanmaraş’ta Sultan Değirmenci’nin ölümü sonrası aile adalet istiyor

Kahramanmaraş merkez Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesi Piri Ahmetoğlu Sitesi girişinde meydana gelen olayda, ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından öldürülen 22 yaşındaki Sultan Değirmencinin ailesinin acısı sürüyor ve yakınları adalet çağrısında bulunuyor.

Olayın ayrıntıları

İddiaya göre, İ.T.K. (23), 46 ADN 340 plakalı otomobil ile sitenin otoparkına girmeye çalışan Sultan Değirmenci (22)yi silahla vurarak kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının kullandığı otomobilde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinden kaçan ve polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sultan’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından 3 gün önce düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Babası 2 yıl önce vefat eden Sultan, annesi ve biri engelli olmak üzere 3 kardeşiyle yaşıyordu. Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu taziye evinde düzenlenen taziyeye gelen yakınları, sorumlulardan hesap sorulmasını istedi.

Aileden tepki ve talepler

Fatih Sakınmaz (teyzesinin oğlu) olayla ilgili olarak, bu olayın son olmasını istediklerini belirtti ve yetkililerden suçu işleyenlerin en ağır cezayı almasını talep etti. Sakınmaz, günlerdir herkesin yıkılmış durumda olduğunu, 22 yaşındaki genç kızın evinden işe giderken hayattan koparıldığını ifade etti. Annesinin ve kardeşlerinin nasıl ayakta kalacağını toplumun ortak bir sorusu olarak dile getirdi.

Sakınmaz, Sultan’ın defalarca adliyeye gidip şikayetçi olduğunu, tehdit edildiğini ve darbedildiğini söyledi. Bekçiler tarafından şüphelinin elinden alınmasına rağmen gerekli işlemlerin yapılmadığını; ne uzaklaştırma kararı ne de tutuklama çıktığını belirtti.

Aile yakınları ayrıca, olay günü şüphelinin uyuşturucu ve alkol etkisi altında olduğunu, kanında yüksek oranda bu maddelerin tespit edildiğini ileri sürdü. Sakınmaz, yanında bulunan kişilerin denetimli serbestlikle bırakılmasının kendilerini derinden yaraladığını, bu kişilerin de suça ortak olduğunu ve cezalandırılmalarını istediklerini vurguladı. Denetimli serbestlik istemediklerini, aksi takdirde benzer acıların tekrar yaşanabileceğini söyledi.

Hasan İrget şüphelinin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederken, Mehmet Çanga gerekenin yapılmasını istedi. Akrabası Abdullah Çanga ise Sultan’ın sadece kendi ailelerinin değil toplumun kızı olduğunu belirterek seslerini yükseltmelerini ve devletin gerekeni yapmasını beklediklerini kaydetti.

Aile, yetkililerden bir daha hiçbir kadının benzer şiddet ve cinayete maruz kalmaması için yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini özellikle talep ediyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA AYRILDIĞI ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLEN 22 YAŞINDAKİ SULTAN DEĞİRMENCİ’NİN AİLESİNİN ACISI SÜRERKEN, YAKINLARI ADALET ÇAĞRISINDA BULUNDU