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Kahramanmaraş'ta Tarihi Kapalı Çarşı'nın Restorasyonu Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta depremde ağır hasar gören Tarihi Kapalı Çarşı'da restorasyon çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 17:36
Kahramanmaraş'ta Tarihi Kapalı Çarşı'nın Restorasyonu Devam Ediyor

Kahramanmaraş Tarihi Kapalı Çarşı'sında Restorasyon Çalışmaları Hızla İlerliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonucu ağır hasar gören Tarihi Kapalı Çarşı'da süren restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Yaklaşık 600 milyon lira ilefinanse edilen proje çerçevesinde, 6 asırlık çarşıdaki 140 iş yerinin bir kısmı restore edilirken, diğer kısımları ise aslına uygun olarak yeniden inşa edilmekte.

Çalışmalar Hızla Sürüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, restorasyonun 15 aylık bir zaman diliminde tamamlanmasının hedeflendiğini ancak mümkün olan en kısa sürede bitirilmesi için yoğun bir çaba gösterildiğini belirtti.

Görgel, restorasyon sürecinin önemine değinerek, "Kapalı Çarşı, Kahramanmaraş'ın önemli sembollerinden biridir. Bu çarşı, Anadolu'nun en büyük ticaret merkezlerinden biridir. Tüm paydaşlarımızla birlikte, şehrimizin tarihi ve kültürel mirasını ayağa kaldırmak için canla başla çalışıyoruz," dedi.

Tarihi Yapılar İçin Kapsamlı Restorasyon Seferberliği

Başkan Görgel, depremlerde hasar gören diğer tarihi yapılar hakkında da bilgi vererek, Kahramanmaraş genelinde kapsamlı bir restorasyon seferberliği başlattıklarını açıkladı. Saraçhane Camisi aslına uygun bir şekilde yeniden inşa ediliyor, Ulu Camii restorasyonu devam ediyor. Demirciler Çarşısı için restorasyon ihalesinin 17 Aralık tarihinde yapılacağı müjdesini verdi.

Ayrıca, Arslanbey Konağı'nda güçlendirme çalışmalarının start aldığını, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde ise restorasyon çalışmalarının başladığını vurguladı. Kahramanmaraş Kalesi için gerçekleştirilen çalışmaların önemine de dikkat çekerek, bu yapının ihalesinin 25 Aralık tarihinde yapılacağını belirtti.

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