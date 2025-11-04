Kahramanmaraş’ta Trafik Faciası: Anne Öldü, Oğlu Ağır Yaralandı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 72 yaşındaki Ayşe T. hayatını kaybetti; oğlu İsmail T. ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 23:02
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kadın yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı.

Kaza ve müdahale

Kaza, Göksun ilçesinde gerçekleşti. İsmail T. (44) idaresindeki 46 AJH 815 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı. Olay yerine gelen ekipler çalışmalara hızlı şekilde başladı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü ve annesini araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Hastanedeki müdahale ve son durum

Kazada ağır yaralanan anne Ayşe T. (72), kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda sürücü olan oğlu ise ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

