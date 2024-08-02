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Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 11:24
Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Üzücü Bir Trafik Kazası

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bir trafik kazası sonucunda 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Olay, M.A. isimli sürücünün yönetimindeki 46 KL 519 plakalı otomobilin, Kılavuzlu Mahallesi mevkiinde park halindeki T.B.'ye ait 33 AUU 942 plakalı hafif ticari araca ve bisiklet süren İbrahim Ö.'ye çarpmasıyla gerçekleşti.

Kaza Sonucunda Yaşamını Yitiren ve Yaralılar

Kazada, bisiklet sürücüsü İbrahim Ö. ağır yaralar alarak hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü M.A. ile ticari araç sahibi T.B. yaralandı. Alınan son haberlere göre, yaralılardan T.B.'nin sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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