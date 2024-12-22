Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 10 Yaralı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda 10 kişi yaralandı.

İsmailli Mahallesi'nin Andırın ilçesi yol ayrımı mevkisinde, henüz sürücüleri belirlenemeyen 27 VY 710 plakalı hafif ticari araç ile 46 KY 643 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Araçların çekici yardımıyla bölgeden kaldırılmasının ardından, itfaiye ekipleri tarafından yolda temizlik çalışması yapıldı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.