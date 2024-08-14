Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Kaza!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, bir otomobilin ağaca ve elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Salman Zülkadiroğlu Caddesi üzerinde gerçekleşti. A.O. yönetimindeki 46 AGN 725 plakalı otomobil, önce yoldaki ağaca çarptı, ardından bir elektrik direğine çarparak durdu.

Yaralıların Durumu

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların hemen ihbarda bulunmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan dört kişi, ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolun Durumu

Kaza nedeniyle kapanan yol, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu tekrar trafiğe açıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağaca ve direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Salman Zülkadiroğlu Caddesi'nde, A.O. idaresindeki 46 AGN 725 plakalı otomobil, önce yol kenarındaki ağaca, ardından elektrik direğine çarptı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağaca ve direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Salman Zülkadiroğlu Caddesi'nde, A.O. idaresindeki 46 AGN 725 plakalı otomobil, önce yol kenarındaki ağaca, ardından elektrik direğine çarptı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağaca ve direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Salman Zülkadiroğlu Caddesi'nde, A.O. idaresindeki 46 AGN 725 plakalı otomobil, önce yol kenarındaki ağaca, ardından elektrik direğine çarptı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağaca ve direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Salman Zülkadiroğlu Caddesi'nde, A.O. idaresindeki 46 AGN 725 plakalı otomobil, önce yol kenarındaki ağaca, ardından elektrik direğine çarptı.