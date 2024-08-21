Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında toplamda 6 kişi yaralandı. H.B. idaresindeki 46 ADH 445 plakalı hafif ticari araç, Batı Çevreyolu'nda Boğaziçi Mahallesi civarında refüjü aştıktan sonra karşı şeride geçti.
Otomobil İle Çarpışma
Refüjü aşan hafif ticari araç, toplantı sırasında karşı yönden gelen O.G. yönetimindeki 46 ABD 771 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucunda, her iki aracın sürücüleri ve araçlardaki toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Olayın ardından vakit kaybetmeden sağlık ekipleri bölgeye intikal etti. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.