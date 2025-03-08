Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 63 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 63 yaşındaki Hediye Zincirkıran yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 22:21
Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 63 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası Sonrası Can Kaybı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, 63 yaşındaki Hediye Zincirkıran yaşamını yitirdi. Olay, ilçeye bağlı Söğütlü Mahallesi'nde gerçekleşti.

46 AKC 177 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü M.A., yol kenarındaki bir seyyar satıcıdan sebze almak isteyen Zincirkıran'a çarptı.

Kaza Anı ve Müdahale

Çarpmanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede, Zincirkıran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzücü kaza sonrasında Zincirkıran'ın cenazesi, olay yerinde gerçekleştirilen incelemenin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kadın yaşamını...

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

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