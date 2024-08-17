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Kahramanmaraş'ta Tüfekli Saldırı: 4 Yaralı

Kahramanmaraş'ta hareket halindeki araçtan pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 18:42
Kahramanmaraş'ta Tüfekli Saldırı: 4 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Tüfekle Rastgele Ateş Açıldı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi, Akçakoyunlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hareket halindeki bir araçtan pompalı tüfekle çevreye ateş açan zanlılar, 4 kişiye yaralanmasına neden oldu.

Olayın Gelişimi

Olay, Şehit Evliya Efendi Caddesi üzerinde saat 18:00 sularında gerçekleşti. Plakası tespit edilemeyen aracın içerisinden yapılan ateş sonucu, market önünde bulunan Y.E.Ç. ve H.Ç. yaralandı.

Şüpheliler, daha sonra araçla Beyazıtlı Bulvarı'na yöneldi ve bu sırada motosikletle ilerleyen N.T. ve H.Ç.'yi de yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Duyulan tüfek sesleri üzerine vatandaşlar, durumu derhal 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine iletti. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis Soruşturması Başlatıldı

Olayla ilgili olarak polis ekipleri, şüpheli şahısların yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hareket halindeki araçtan pompalı tüfekle çevreye ateş...

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hareket halindeki araçtan pompalı tüfekle çevreye ateş açan zanlılar, 4 kişiyi yaraladı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hareket halindeki araçtan pompalı tüfekle çevreye ateş...

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hareket halindeki araçtan pompalı tüfekle çevreye ateş açan zanlılar, 4 kişiyi yaraladı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hareket halindeki araçtan pompalı tüfekle çevreye ateş...

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hareket halindeki araçtan pompalı tüfekle çevreye ateş açan zanlılar, 4 kişiyi yaraladı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

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