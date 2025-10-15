Kahramanmaraş'ta tünelde tıra çarpan SUV: 1 ölü, 4 yaralı
Kaza Detayı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, Mahsuni Şerif Tüneli içinde meydana gelen kazada bir SUV tipi araç tıra çarptı.
Sürücü F. K. idaresindeki 52 BK 533 plakalı SUV, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun tünel bölümünde, aynı yönde seyreden S.S. yönetimindeki 31 SY 791 plakalı tırın 31 Y 3707 plakalı dorsesine çarptı.
Kaza ihbarı üzerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada SUV'da bulunan Ceyhun U. olay yerinde yaşamını yitirdi, araçta bulunan 4 kişi ise yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, tıra çarpan SUV tipi araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.