Kahramanmaraş'ta tünelde tıra çarpan SUV: 1 ölü, 4 yaralı

Mahsuni Şerif Tüneli'nde SUV'un tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 15:39
Kaza Detayı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, Mahsuni Şerif Tüneli içinde meydana gelen kazada bir SUV tipi araç tıra çarptı.

Sürücü F. K. idaresindeki 52 BK 533 plakalı SUV, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun tünel bölümünde, aynı yönde seyreden S.S. yönetimindeki 31 SY 791 plakalı tırın 31 Y 3707 plakalı dorsesine çarptı.

Kaza ihbarı üzerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada SUV'da bulunan Ceyhun U. olay yerinde yaşamını yitirdi, araçta bulunan 4 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, tıra çarpan SUV tipi araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

