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Kahramanmaraş'ta Uluslararası İHA Yarışmalarının Finali Gerçekleşti

Kahramanmaraş'taki Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışmaları'nın finali, ödüllerin dağıtılmasıyla sona erdi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 19:07
Kahramanmaraş'ta Uluslararası İHA Yarışmalarının Finali Gerçekleşti

Kahramanmaraş'ta İHA Yarışmalarının Finali Tamamlandı

Adana'da 2-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin bir parçası olarak Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışmaları başarıyla tamamlandı.

Yarışmanın Detayları

19-23 Eylül tarihleri arasında Türkoğlu ilçesindeki TCDD Lojistik Merkezi'nde yapılan yarışmalara 73 takımdan 531 yarışmacı katıldı. Uluslararası İHA yarışları sonucunda birinciliği Sancaktar, ikinciliği AGM 1.5 Adana İHA, üçüncülüğü ise Team Imu Hawk takımı elde etti. Liseler arası İHA yarışlarında ise birinci Cevher-Ül Cezeri, ikinci The Sirius UAV Team ve üçüncü Alt-Bozbey takımları oldu.

Kahramanmaraş Valisi'nden Açıklama

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer yarışmaların önemine dikkat çekerek, "Şehir olarak TEKNOFEST'e hazırız. Yarışmalara katılan binden fazla öğrencimiz oldu ve dereceye girenleri ödüllendirdik. Bu tür etkinliklerin düzenlenmesi, şehrimize moral oldu" şeklinde konuştu. Ünlüer, Kahramanmaraş'ın İHA üretim merkezi olma hedefinden bahsetti.

TÜBİTAK'tan Sevinç Duyurusu

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanı Ömer Kökçam ise, bu yıl 2 bin 333 takımın başvurduğunu ve katılan takımlardan 73'ünün yarışmalara uygun görüldüğünü belirtti. "TEKNOFEST Adana için geri sayım başladı. Yarışmalar, gençlerimiz için bir umut kaynağı" diyen Kökçam, 2024'te daha fazla katılım beklediklerini dile getirdi.

Katılımcılar ve Destekçiler

Yarışmalara katılım gösterenler arasında AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan ve Belediye Başkanı Mehmet Karaca gibi önemli isimler yer aldı. Ayrıca, organizasyonun gerçekleştirileceği yerde birçok vatandaş da etkinliği takip etti.

Bu tür etkinliklerin sık sık düzenlenmesinin önemine vurgu yapan yetkililer, bilim ve teknoloji alanında daha fazla ilerleme sağlanmasının gerektiğini belirtti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışmaları’nın Kahramanmaraş'taki finali sona erdi. Uluslararası İHA yarışlarında birinciliği Sancaktar, ikinciliği AGM 1.5 Adana İHA, üçüncülüğü ise Team Imu Hawk takımı elde etti. Liseler arası İHA yarışlarındaysa birinci Cevher-Ül Cezeri, ikinci The Sirius UAV Team üçüncü ise Alt-Bozbey takımları oldu.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışmaları’nın Kahramanmaraş'taki finali sona erdi. Uluslararası İHA yarışlarında birinciliği Sancaktar, ikinciliği AGM 1.5 Adana İHA, üçüncülüğü ise Team Imu Hawk takımı elde etti. Liseler arası İHA yarışlarındaysa birinci Cevher-Ül Cezeri, ikinci The Sirius UAV Team üçüncü ise Alt-Bozbey takımları oldu.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışmaları’nın Kahramanmaraş'taki finali sona erdi. Uluslararası İHA yarışlarında birinciliği Sancaktar, ikinciliği AGM 1.5 Adana İHA, üçüncülüğü ise Team Imu Hawk takımı elde etti. Liseler arası İHA yarışlarındaysa birinci Cevher-Ül Cezeri, ikinci The Sirius UAV Team üçüncü ise Alt-Bozbey takımları oldu.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışmaları’nın Kahramanmaraş'taki finali sona erdi. Uluslararası İHA yarışlarında birinciliği Sancaktar, ikinciliği AGM 1.5 Adana İHA, üçüncülüğü ise Team Imu Hawk takımı elde etti. Liseler arası İHA yarışlarındaysa birinci Cevher-Ül Cezeri, ikinci The Sirius UAV Team üçüncü ise Alt-Bozbey takımları oldu.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışmaları’nın Kahramanmaraş'taki finali sona erdi. Uluslararası İHA yarışlarında birinciliği Sancaktar, ikinciliği AGM 1.5 Adana İHA, üçüncülüğü ise Team Imu Hawk takımı elde etti. Liseler arası İHA yarışlarındaysa birinci Cevher-Ül Cezeri, ikinci The Sirius UAV Team üçüncü ise Alt-Bozbey takımları oldu.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışmaları’nın Kahramanmaraş'taki finali sona erdi. Uluslararası İHA yarışlarında birinciliği Sancaktar, ikinciliği AGM 1.5 Adana İHA, üçüncülüğü ise Team Imu Hawk takımı elde etti. Liseler arası İHA yarışlarındaysa birinci Cevher-Ül Cezeri, ikinci The Sirius UAV Team üçüncü ise Alt-Bozbey takımları oldu.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışmaları’nın Kahramanmaraş'taki finali sona erdi. Uluslararası İHA yarışlarında birinciliği Sancaktar, ikinciliği AGM 1.5 Adana İHA, üçüncülüğü ise Team Imu Hawk takımı elde etti. Liseler arası İHA yarışlarındaysa birinci Cevher-Ül Cezeri, ikinci The Sirius UAV Team üçüncü ise Alt-Bozbey takımları oldu.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışmaları’nın Kahramanmaraş'taki finali sona erdi. Uluslararası İHA yarışlarında birinciliği Sancaktar, ikinciliği AGM 1.5 Adana İHA, üçüncülüğü ise Team Imu Hawk takımı elde etti. Liseler arası İHA yarışlarındaysa birinci Cevher-Ül Cezeri, ikinci The Sirius UAV Team üçüncü ise Alt-Bozbey takımları oldu.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışmaları’nın Kahramanmaraş'taki finali sona erdi. Uluslararası İHA yarışlarında birinciliği Sancaktar, ikinciliği AGM 1.5 Adana İHA, üçüncülüğü ise Team Imu Hawk takımı elde etti. Liseler arası İHA yarışlarındaysa birinci Cevher-Ül Cezeri, ikinci The Sirius UAV Team üçüncü ise Alt-Bozbey takımları oldu.

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