Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü duyurdu

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 7 şarjör ve 160 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 1'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.