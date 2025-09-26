Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 1 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta Narkotik ekiplerinin operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı; adres ve üzerlerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 09:56
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 1 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Emniyet ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla yürütülen çalışma

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttükleri çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.

