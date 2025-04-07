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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 34 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli yapılan uyuşturucu operasyonunda 34 kişi tutuklandı, 46 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 22:29
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 34 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş merkezli olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonu, 3 ilde gerçekleştirildi. Bu operasyonda yakalanan 46 kişiden 34'ü tutuklandı.

Operasyon Detayları

Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 420 gram sentetik uyuşturucu, 21 sentetik hap ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 46 kişiden, jandarma işlemlerinin ardından 34'ü nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi, 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 46 kişiden 34'ü...

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 46 kişiden 34'ü tutuklandı.

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