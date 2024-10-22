Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 50 Kilogram Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Baskını

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen bir operasyonda, tırda 50 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Arama ve Ele Geçirme

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehrin girişinde büyük miktarda uyuşturucu madde taşıyan bir tır olduğu bilgisine ulaştı.

Takip edilen araç, kente girişte durduruldu ve yapılan aramalarda 49 kilo 100 gram skunk ile 900 gram esrar tespit edildi.

Sürücü Tutuklandı

Yapılan işlemler sonucunda gözaltına alınan sürücü, daha sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta bir tırda 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.