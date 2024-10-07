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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: Tır Sürücüsü Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta tırla taşınan 30 kilo 350 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 14:05
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: Tır Sürücüsü Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen başarılı bir uyuşturucu operasyonunda, 30 kilo 350 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinatörlüğünde gerçekleştirdiği izleme çalışmaları sonucunda meydana geldi.

Şüpheli Tır ve Gözaltı Süreci

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen B.İ. isimli şahsı takibe alarak kullandığı tırda arama yaptı. Narkotik köpeğinin yardımıyla gerçekleştirilen bu operasyonda, 30 kilo 350 gram uyuşturucu madde başarıyla ele geçirildi.

Tutuklama Kararı

Gözaltına alınan B.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklandı. Bu operasyon, Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın simgesi olmuştur.

Kahramanmaraş'ta tırda 30 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü...

Kahramanmaraş'ta tırda 30 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta tırda 30 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü...

Kahramanmaraş'ta tırda 30 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

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