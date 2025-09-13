Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı A.M.D. Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen narkotik operasyonda suçüstü yakalanan A.M.D. gözaltına alındı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 17:02
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında A.M.D. suçüstü yakalandı. Zanlının üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

