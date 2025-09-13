Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı A.M.D. Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda zanlı tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon sırasında A.M.D. suçüstü yakalandı. Zanlının üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
