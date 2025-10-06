Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı; aramada 84,22 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram bonzai ve 2 sentetik hap ele geçirildi, şüpheliler tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 20:05
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 20:12
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilmelerinin ardından tutuklandı.

Operasyon ve Ele Geçirilenler

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada 84,22 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram bonzai ve 2 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

