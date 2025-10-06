Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilmelerinin ardından tutuklandı.
Operasyon ve Ele Geçirilenler
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramada 84,22 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram bonzai ve 2 sentetik hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.
