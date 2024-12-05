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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 10:56
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesi hedefiyle bazı adreslere operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Yapılan Gözaltılar ve Tutuklamalar

Operasyon sırasında gözaltına alınan şüpheliler arasında U.K, O.K, A.K, İ.G, M.D, H.M. ve A.Ç yer aldı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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