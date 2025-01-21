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Kahramanmaraş'ta Valilik ve Kaymakamlık Müdürleri, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kahramanmaraş'ta müdürler, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak destek verdi.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 18:27
Kahramanmaraş'ta Valilik ve Kaymakamlık Müdürleri, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kahramanmaraş'ta Valilik ve Kaymakamlık Müdürlerinden Anlamlı Destek

Kahramanmaraş Valiliği ve kaymakamlıklarında görevli bazı müdürler, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu etkinlik, bölgedeki önemli anların ve başarıların öne çıkarılması açısından büyük bir fırsat sunuyor.

Aday Fotoğrafların Belirlenmesi

Müdürlerin katılımıyla gerçekleşen oylamada, Anadolu Ajansı’nın yıl boyunca çektiği etkileyici fotoğraflar değerlendirildi. Katılımcılar, farklı kategorilerdeki fotoğrafların değerlendirilmesine aktif olarak katkı sağladı. Bu etkinlik sayesinde, Kahramanmaraş'ın kadim kültürü ve yerel güzellikleri bir kez daha ön plana çıkıyor.

Valilik ve kaymakamlıklardaki müdürlerin destekleri, Anadolu Ajansı'nın çalışmalarını daha da güçlendirecek ve yerel düzeyde farkındalık oluşturacak.

Kahramanmaraş’ta valilik ve kaymakamlıklarda görevli bazı müdürler, Anadolu Ajansının (AA)...

Kahramanmaraş’ta valilik ve kaymakamlıklarda görevli bazı müdürler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Kahramanmaraş Valiliği Özel Kalem Müdürü Afşin Gül, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Yaşam" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Kahramanmaraş’ta valilik ve kaymakamlıklarda görevli bazı müdürler, Anadolu Ajansının (AA)...

Kahramanmaraş’ta valilik ve kaymakamlıklarda görevli bazı müdürler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Kahramanmaraş Valiliği Özel Kalem Müdürü Afşin Gül, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Yaşam" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

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