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Kahramanmaraş'ta Yangın Faciası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kahramanmaraş'ta prefabrik evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 12:45
Kahramanmaraş'ta Yangın Faciası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Düşündüren Yangın Olayı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, Yeşilyöre Mahallesi'nde yaşanan yangında bir kişi yaşamını yitirdi, dört kişi yaralandı. Halil Kalli'ye ait iki katlı prefabrik evde çıkan yangın, komşular tarafından fark edildi ve derhal itfaiye ile sağlık ekiplerine ihbar edildi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaklaşık dört saat süren bir çalışma sonucunda yangını kontrol altına almayı başardı. Ancak yangında ağır yaralanan 69 yaşındaki dede Kazım Kalli hayatını kaybetti. Oğul Halil Kalli, gelini Halime Kalli ve iki torunu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumu hakkında henüz net bilgiler mevcut değilken, yangının sebebi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi...

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi...

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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