Kahramanmaraş’ta 'Yeni Doğan Destek Paketi' ile Ailelere Destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, "2025 Aile Yılı" kapsamında 0-1 aylık bebekli ailelere temel ihtiyaçları içeren Yeni Doğan Destek Paketi'ni evlerinde teslim ediyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:28
Kahramanmaraş’ta 'Yeni Doğan Destek Paketi' ile Ailelere Destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden Yeni Doğan Desteği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, "2025 Aile Yılı" kapsamında yeni bebek sahibi olan ailelere yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında 0-1 ay arası bebekleri olan ailelere temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan Yeni Doğan Destek Paketi ulaştırılıyor.

Hizmet Detayları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen uygulamada; hastane çıkış kıyafetleri, lohusa pijaması, bebek battaniyesi, ıslak mendil, bebek şampuanı, biberon, bebek bezi, ateş ölçer, emzik ve hidrofil pamuk gibi anne ve bebeğin ilk dönem ihtiyaçlarını karşılayan ürünler ailelere teslim ediliyor.

Başvuru ve Teslimat

Başvurusu onaylanan aileler, ekipler tarafından evlerinde ziyaret edilerek destek paketlerini teslim alıyor. Hizmetten yararlanan aileler, sağlanan destek dolayısıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'e teşekkür etti.

Başvuru Bilgisi

Yeni Doğan Destek Paketi'nden yararlanmak isteyen ailelerin başvurularını belediyenin resmi internet adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapabilecekleri belirtildi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA YÜRÜTÜLEN PROJE ÇERÇEVESİNDE, 0-1 AY ARASI BEBEĞİ OLAN AİLELERE...

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA YÜRÜTÜLEN PROJE ÇERÇEVESİNDE, 0-1 AY ARASI BEBEĞİ OLAN AİLELERE TEMEL İHTİYAÇ MALZEMELERİNİN YER ALDIĞI "YENİ DOĞAN DESTEK PAKETİ" ULAŞTIRILIYOR

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA YÜRÜTÜLEN PROJE ÇERÇEVESİNDE, 0-1 AY ARASI BEBEĞİ OLAN AİLELERE...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
2
Muğla Büyükşehir 13 İlçede Ücretsiz Diyabet ve Tansiyon Taraması (14-21 Kasım 2025)
3
Fatih’te Şehremini’de Evinde Silahla Ölü Bulunan Kişi
4
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
5
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
6
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
7
Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları