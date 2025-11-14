Kahramanmaraş’ta 'Yeni Doğan Destek Paketi' ile Ailelere Destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden Yeni Doğan Desteği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, "2025 Aile Yılı" kapsamında yeni bebek sahibi olan ailelere yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında 0-1 ay arası bebekleri olan ailelere temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan Yeni Doğan Destek Paketi ulaştırılıyor.

Hizmet Detayları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen uygulamada; hastane çıkış kıyafetleri, lohusa pijaması, bebek battaniyesi, ıslak mendil, bebek şampuanı, biberon, bebek bezi, ateş ölçer, emzik ve hidrofil pamuk gibi anne ve bebeğin ilk dönem ihtiyaçlarını karşılayan ürünler ailelere teslim ediliyor.

Başvuru ve Teslimat

Başvurusu onaylanan aileler, ekipler tarafından evlerinde ziyaret edilerek destek paketlerini teslim alıyor. Hizmetten yararlanan aileler, sağlanan destek dolayısıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'e teşekkür etti.

Başvuru Bilgisi

Yeni Doğan Destek Paketi'nden yararlanmak isteyen ailelerin başvurularını belediyenin resmi internet adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapabilecekleri belirtildi.

