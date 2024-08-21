Kahramanmaraş'ta Yıkım Sırasında Operatör Kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta Yıkım Sırasında Yaralı Kurtarma Operasyonu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, yıkım sırasında meydana gelen bir kazada iş makinesi operatörü yaralandı. Doğukent Mahallesi Vezir Hoca Bulvarı'nda, deprem sonucu ağır hasar görmüş bir bina, yıkım işlemleri sırasında iş makinesinin üzerine devrildi.

Olay Anı ve Müdahale

Olayın ardından hemen olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş makinesi operatörü Hasan Ümmihani, enkaza sıkışmış şekilde bulundu.

Kurtarma Çalışmaları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yaralı operatörü kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı operatör, daha sonra Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.