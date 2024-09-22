DOLAR
34,09 0%
EURO
38,04 0%
ALTIN
2.874,38 0%
BITCOIN
2.133.553,85 0,88%

Kahramanmaraş'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Çoban Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta yıldırım çarpmaları nedeniyle 68 yaşındaki bir çoban yaşamını yitirdi. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 18:53
Kahramanmaraş'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Çoban Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Trajik Olay

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hayvan otlatan bir çoban yıldırım isabeti sonucu hayatını kaybetti. 68 yaşındaki Ahmet Gizir, Malik Ejder Mahallesi’nde hayvanlarını otlatırken bu talihsiz olayla karşılaştı.

Olay Anı ve Müdahale

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgede polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık görevlileri, yapılan kontrollerde Gizir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cansız Bedeni Morgda

Gizir'in cansız bedeni, olay yeri incelemesi ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan çalışmanın ardından, başta Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Diğer Etkiler

Yıldırım çarpması sonucu üç keçinin de telef olduğu bildirildi. Bu olay, bölgedeki hayvan sahiplerini endişelendiren bir durum olarak kaydedildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hayvan otlatan çoban, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hayvan otlatan çoban, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde, polis ekipleri inceleme yaptı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hayvan otlatan çoban, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hayvan otlatan çoban, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde, polis ekipleri inceleme yaptı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hayvan otlatan çoban, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hayvan otlatan çoban, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde, polis ekipleri inceleme yaptı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hayvan otlatan çoban, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hayvan otlatan çoban, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde, polis ekipleri inceleme yaptı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hayvan otlatan çoban, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hayvan otlatan çoban, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde, polis ekipleri inceleme yaptı.

İLGİLİ HABERLER

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme! Yeni Gizli Tanığın Kan Donduran İtirafları Sonrası DNA Aramaları Yapıldı
2
Bakan Yardımcısı İskurt, Araklı'da Yağışların Etkilerini İnceledi
3
Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail Yanlısı Dezenformasyona Tepki
4
Nevzat Bahtiyar'dan Şok İtiraf: "Narin'in Annesi İlk Günden Öldüğünü Biliyordu"
5
Kahramanmaraş'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Çoban Hayatını Kaybetti
6
Gazze'deki Okul Saldırısı: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti
7
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları