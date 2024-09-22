Kahramanmaraş'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Çoban Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Trajik Olay

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hayvan otlatan bir çoban yıldırım isabeti sonucu hayatını kaybetti. 68 yaşındaki Ahmet Gizir, Malik Ejder Mahallesi’nde hayvanlarını otlatırken bu talihsiz olayla karşılaştı.

Olay Anı ve Müdahale

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgede polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık görevlileri, yapılan kontrollerde Gizir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cansız Bedeni Morgda

Gizir'in cansız bedeni, olay yeri incelemesi ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan çalışmanın ardından, başta Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Diğer Etkiler

Yıldırım çarpması sonucu üç keçinin de telef olduğu bildirildi. Bu olay, bölgedeki hayvan sahiplerini endişelendiren bir durum olarak kaydedildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hayvan otlatan çoban, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde, polis ekipleri inceleme yaptı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hayvan otlatan çoban, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde, polis ekipleri inceleme yaptı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hayvan otlatan çoban, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde, polis ekipleri inceleme yaptı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hayvan otlatan çoban, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde, polis ekipleri inceleme yaptı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hayvan otlatan çoban, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde, polis ekipleri inceleme yaptı.