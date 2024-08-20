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Kahramanmaraş'ta Yöresel Düğünle Duygu Dolu Bir Evlilik Töreni

Rus gelin Arina ile Türk damat Emirhan, Kahramanmaraş'ta geleneksel bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 00:07
Kahramanmaraş'ta Yöresel Düğünle Duygu Dolu Bir Evlilik Töreni

Kahramanmaraş’ta Yöresel Düğün

Kahramanmaraşlı genç Emirhan Saygılı, Antalya'da tanıştığı Rus gelin Arina Salamakhina ile yöresel bir düğün düzenleyerek evlilik yolunda önemli bir adım attı.

Tanışma Hikayesi

20 yaşındaki Arina, Antalya tatilinde konakladığı otelde 22 yaşındaki Emirhan ile tanıştı. Tanışmalarının ardından geçen bir yıl içinde kurdukları bağ, evlilik kararı almalarına vesile oldu.

Düğün Töreni

Türkoğlu ilçesinde yapılan düğün, geleneksel ritüellerle süslendi. Salamakhina, Rusya'dan gelen ailesi ve konuklarıyla birlikte "Erik Dalı" folklor oyununu oynadı. Davetliler de halay çekerek genç çiftin coşkusuna katıldılar.

İfadeler ve Duygular

Emirhan Saygılı, Asya Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Eşime her konuda güveniyorum, onu çok seviyorum. Antalya'da ona teklif ettim ve düğünümüz buralara kadar geldi," dedi. Arina ise, "Türkiye’de evlendiğim için çok mutluyum, Kahramanmaraş'ı seviyorum," ifadelerini kullandı. Bu mutlu gün, iki kültürün birleşimine tanıklık etti.

Kahramanmaraşlı Emirhan Saygılı, Antalya'da garsonluk yaparken tanıştığı Rus Arina Salamakhina ile...

Kahramanmaraşlı Emirhan Saygılı, Antalya'da garsonluk yaparken tanıştığı Rus Arina Salamakhina ile düzenlenen yöresel düğünle hayatını birleştirdi.

Kahramanmaraşlı Emirhan Saygılı, Antalya'da garsonluk yaparken tanıştığı Rus Arina Salamakhina ile...

Kahramanmaraşlı Emirhan Saygılı, Antalya'da garsonluk yaparken tanıştığı Rus Arina Salamakhina ile düzenlenen yöresel düğünle hayatını birleştirdi.

Kahramanmaraşlı Emirhan Saygılı, Antalya'da garsonluk yaparken tanıştığı Rus Arina Salamakhina ile...

Kahramanmaraşlı Emirhan Saygılı, Antalya'da garsonluk yaparken tanıştığı Rus Arina Salamakhina ile düzenlenen yöresel düğünle hayatını birleştirdi.

Kahramanmaraşlı Emirhan Saygılı, Antalya'da garsonluk yaparken tanıştığı Rus Arina Salamakhina ile...

Kahramanmaraşlı Emirhan Saygılı, Antalya'da garsonluk yaparken tanıştığı Rus Arina Salamakhina ile düzenlenen yöresel düğünle hayatını birleştirdi.

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