Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza! 22 araç birbirine girdi: 15 yaralı

Göksun ilçesinde 22 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza meydana geldi. Kazada en az 15 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza! 22 araç birbirine girdi: 15 yaralı
Yayın Tarihi:

Göksun-Elbistan kara yolunda sis kazaya neden oldu. Sabah saatlerinde görüş mesafesinin azaldığı yolda zincirleme kaza yaşandı. Kazada minibüs, otobüs ve otomobiller çarpıştı. Kazada en az 15 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

kaza

Yaşanan kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Öne Çıkanlar
Beyaz peynir 139, Banvit piliç 96 TL’ye düşüyor! Bu kampanya vatandaşı çıldırtacak Beyaz peynir 139, Banvit piliç 96 TL’ye düşüyor! Bu kampanya vatandaşı çıldırtacak
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tarifeler! Pasaport, kimlik, ehliyet ve araç tescil ücretleri zamlandı Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tarifeler! Pasaport, kimlik, ehliyet ve araç tescil ücretleri zamlandı
Terazi ve Yükselen Teraziler, 2024 Yılında Sizi Neler Bekliyor? Tutulmalar, Satrün, Jüpiter ve Uranüs’ün Etkisiyle Hayatınızda Neler Değişecek? Terazi ve Yükselen Teraziler, 2024 Yılında Sizi Neler Bekliyor? Tutulmalar, Satrün, Jüpiter ve Uranüs’ün Etkisiyle Hayatınızda Neler Değişecek?
Çok Okunanlar
Asgari ücrette son durum ne? Türk-İş’ten sert açıklama: Masadan kalkarız Asgari ücrette son durum ne? Türk-İş’ten sert açıklama: Masadan kalkarız Muğla’da 6 Yaşındaki Çocuğa Okul Müdür Yardımcısından Şiddet Muğla’da 6 Yaşındaki Çocuğa Okul Müdür Yardımcısından Şiddet Sayılı günler kaldı! Bunu yapmayan eyvah eyvah diyecek: Büyük cezası var Sayılı günler kaldı! Bunu yapmayan eyvah eyvah diyecek: Büyük cezası var 65 yaş kartı kullananlar dikkat! Yeni yıl öncesi flaş ücretsiz ulaşım kararı! 65 yaş kartı kullananlar dikkat! Yeni yıl öncesi flaş ücretsiz ulaşım kararı! Ankara’da kanlı dram: Sevgilisini boğazından vurup intihar etti Ankara’da kanlı dram: Sevgilisini boğazından vurup intihar etti Ümit Özdağ Hakkında Soruşturma Başlatıldı! Ümit Özdağ Hakkında Soruşturma Başlatıldı!