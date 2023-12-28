Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza! 22 araç birbirine girdi: 15 yaralı

Göksun-Elbistan kara yolunda sis kazaya neden oldu. Sabah saatlerinde görüş mesafesinin azaldığı yolda zincirleme kaza yaşandı. Kazada minibüs, otobüs ve otomobiller çarpıştı. Kazada en az 15 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.





Yaşanan kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.