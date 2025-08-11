DOLAR
Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 18:17
Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olay, Dursun Kelir yönetimindeki 46 U 4210 plakalı aracın, A.S. idaresindeki 07 GFB 60 ve M.T. tarafından kullanılan 46 AGR 953 plakalı otomobillerle çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza Detayları

Kaza, Elbistan-Göksun karayolu üzerindeki Kabaağaç Mahallesi Kavşağı'nda gerçekleşti. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri hızla kaza yerine intikal etti.

Yaralıların Durumu

Kaza sonucunda Dursun Kelir olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer sürücüler A.S. ve M.T. ile araçtaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Afşin ve Elbistan devlet hastanelerine kaldırıldı.

