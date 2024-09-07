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Kahramanmaraş'taki Deprem İçin TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Geçmiş Olsun Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pazarcık'taki depremin ardından vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 10:52
Kahramanmaraş'taki Deprem İçin TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Geçmiş Olsun Mesajı

Başkan Kurtulmuş'tan Kahramanmaraş Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini sundu.

Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verdi.

Bu olay sonrası devlet ve millet dayanışmasının önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. Kurtulmuş'un açıklaması, depremin yarattığı etkiyi ve toplumun yaralarını sarmak adına gösterilen duyarlılığı yansıtmakta.

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