Kahramanmaraş'taki Deprem Üzerine Bakan Kurum'dan Son Durum Açıklaması

Kahramanmaraş'taki Deprem Üzerine Açıklamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme dair önemli bilgiler verdi. Bakan Kurum, İl Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışmalarına başladığını ve şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediğini duyurdu.

Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, deprem nedeniyle etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. "İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Gelişmeleri anbean takip ediyoruz." sözleriyle durumun takip edildiğini vurguladı. Tüm Gelişmeler Yakalından İzleniyor

Pazarcık'ta meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi. Bakan Kurum'un açıklamaları, bölgedeki vatandaşlar için bir güvence kaynağı olarak değerlendirilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.