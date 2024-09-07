Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kahramanmaraş'taki Deprem Üzerine Bakan Kurum'dan Son Durum Açıklaması

Çevre Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'taki depreme dair olumlu gelişmeleri ve yapılan çalışmaları paylaştı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 10:17
Kahramanmaraş'taki Deprem Üzerine Bakan Kurum'dan Son Durum Açıklaması

Kahramanmaraş'taki Deprem Üzerine Açıklamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme dair önemli bilgiler verdi. Bakan Kurum, İl Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışmalarına başladığını ve şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediğini duyurdu.

Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, deprem nedeniyle etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. "İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Gelişmeleri anbean takip ediyoruz." sözleriyle durumun takip edildiğini vurguladı. Tüm Gelişmeler Yakalından İzleniyor

Pazarcık'ta meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi. Bakan Kurum'un açıklamaları, bölgedeki vatandaşlar için bir güvence kaynağı olarak değerlendirilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi