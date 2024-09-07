Kahramanmaraş'taki Depremde Olumsuz Durum Yok

Kahramanmaraş'ta Deprem Olumsuz Etki Yaratmadı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 09.31'de gerçekleşen 5 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı.

AFAD Açıklama Yaptı

AFAD, yaptığı yazılı açıklamada, “Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.” ifadelerine yer verdi. Saha Tarama Çalışmaları Devam Ediyor

AFAD, deprem sonrası bölgedeki saha tarama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, vatandaşların güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.