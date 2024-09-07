Kahramanmaraş'taki Depremin Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Açıklamaları

Kahramanmaraş'taki Depreme İlişkin Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme dair açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ilgili kurumların, deprem sonrası saha taramalarına devam ettiğini belirtti.

Geçmiş Olsun Dilekleri ve Dua

Sosyal medya üzerinden vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yılmaz, "Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." diyerek duygularını ifade etti.

Yılmaz'ın vurguladığı üzere, AFAD ve diğer ilgili kurumlar, depremden etkilenen bölgelerde detaylı incelemeler yaparak, vatandaşların güvenliğini sağlamak adına çaba göstermeye devam ediyor.