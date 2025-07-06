Kahramanmaraş'taki Kapıçam Bakımevi Sokak Hayvanlarına Hayat Veriyor

Kahramanmaraş'taki Kapıçam Bakımevi'nden Örnek Hizmet

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kapıçam Sahipsiz Hayvan Bakımevi, sokak hayvanlarına sadece barınma sağlamakla kalmıyor, ameliyathane, yoğun bakım üniteleri ve ileri görüntüleme sistemleri ile sağlık hizmeti de sunuyor.

2.329 Hayvan Tedavi Edildi

Son altı ayda burada tedavi edilen hayvan sayısı 2.329 olarak kaydedildi. Başta kedi ve köpekler olmak üzere pek çok can, Bakımevi'nde uzman ekiplerce tedavi ediliyor.

Tam Donanımlı Sağlık Üssü

Kapıçam Bakımevi, 6 veteriner hekim, 9 veteriner sağlık teknikeri ve 12 hayvan bakıcısı ile destekleniyor. Bakımevi, hemogram ve biyokimya gibi analizlerin yapıldığı laboratuvar altyapısı ve radyoloji ünitesi ile hayvan sağlığına önem veriyor.

Belediyeden Hayvan Refahına Önem

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Erkan Aksu, sokak hayvanlarına sağlıklı bir ortam oluşturma hedefiyle çalıştıklarını belirtti. Ayrıca Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Selehattin Uğur, Bakımevi'nin yalnızca bir barınma merkezi değil, aynı zamanda tam donanımlı bir sağlık tesisi olarak faaliyet gösterdiğinin altını çizdi.

Kapıçam Sahipsiz Hayvan Bakımevi, Kahramanmaraş'taki sokak hayvanlarının sağlık ve refahını ön planda tutarak, önemli bir hizmet sunmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş'taki Kapıçam Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde son 6 ayda 2 bin 329 hayvan tedavi edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kapıçam Sahipsiz Hayvan Bakımevi yüzlerce sokak hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Kahramanmaraş'taki Kapıçam Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde son 6 ayda 2 bin 329 hayvan tedavi edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kapıçam Sahipsiz Hayvan Bakımevi yüzlerce sokak hayvanına ev sahipliği yapıyor.