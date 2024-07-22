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Kahramanmaraş'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Dulkadiroğlu'nda çıkan orman yangını, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 16:38
Kahramanmaraş'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen orman yangını, yetkililerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Yangın, Seyrantepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Olayın ihbar edilmesi üzerine, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler derhal bölgeye intikal etti.

Müdahale Ekipleri Hızla Çalıştı

Yangına 1 helikopter, 7 arazöz, 3 su tankı ve 3 ilk müdahale ekibi ile aktif bir müdahale gerçekleştirildi. Bu sayede yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak, yerleşim alanlarına sıçraması engellendi.

Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının kesin çıkış sebebi üzerinde araştırmalar sürdürülmektedir.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

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