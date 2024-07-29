Kahramanmaraş'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'taki Yangın Sonrası Kontrol Ortamı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen orman yangını, havadan ve karadan yapılan etkili müdahalelerle kontrol altına alındı. Suçatı Mahallesi yakınlarında, Fırnız Mesire Alanı çevresindeki ormanlık alanda, dün öğle saatlerinde çıkan yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Müdahale Çalışmalarının Yürütülmesi

Yangınla ilgili olarak Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, AA muhabirine yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Gece saatlerine rağmen, ekipler yangını kontrol altına almak için seferber oldular.

Takviye Ekiplerin Katkısı

Yangınla mücadeleye Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye ve Hatay illerinden gelen destek ekipleri de katıldı. Yangının oluşturduğu zarar ise 80 hektarın üzerinde olarak rapor edildi. 25 arazöz, 4 iş makinesi ve toplamda 61 araç ile 167 personel yangına müdahale etti.

Yangının Kontrol Altına Alınması

Aşağı yukarı 18 saat süren bir çabanın ardından yangın kontrol altına alındı. Şu anda ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince alevlere 6 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, bir iş makinesi ve 110 personelle müdahale edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince alevlere 6 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, bir iş makinesi ve 110 personelle müdahale edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince alevlere 6 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, bir iş makinesi ve 110 personelle müdahale edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince alevlere 6 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, bir iş makinesi ve 110 personelle müdahale edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince alevlere 6 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, bir iş makinesi ve 110 personelle müdahale edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince alevlere 6 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, bir iş makinesi ve 110 personelle müdahale edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince alevlere 6 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, bir iş makinesi ve 110 personelle müdahale edildi.