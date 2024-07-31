Kahramanmaraş'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş’ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen orman yangını, etkili bir müdahale ile kontrol altına alındı. Yenidemir Mahallesi kırsalında çıkan yangına, 24 saat süren bir çaba sonucunda müdahale edildi.

Müdahale ve Ekipmanları

Yangına müdahale sırasında 5 helikopter, 2 uçak, 1 insansız hava aracı (İHA), 16 arazöz, 5 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 6 itfaiye aracı ve 30'u gönüllü, toplamda 225 personel katıldı. Yangın, yaklaşık 19 saat süren yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Devam Eden Soğutma Çalışmaları

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, ekipler bölgede soğutma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerin alandaki varlığı, yangının yeniden alevlenmesini önlemek adına büyük önem taşıyor.