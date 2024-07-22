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Kahramanmaraş'taki Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde çıkan orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 16:14
Kahramanmaraş'taki Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Kahramanmaraş'ta Yangın Alarmı

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine bağlı Umutlu Mahallesi'nde beklenmedik bir şekilde orman yangını çıktı.

Yangının Nedeni Henüz Belirlenemedi

Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ormanlık alanda başlayan yangın, olayın fark edilmesiyle hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Hızlı Müdahale ile Yangın Kontrol Altına Alınıyor

Yangın ihbarı üzerine bölgeye hızla intikal eden Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına hem hava araçları hem de karadan müdahaleye başladı.

Şu anda ekiplerin yangınla mücadelesi devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

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