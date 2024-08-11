Kahramanmaraş'taki Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Kahramanmaraş'ta Orman Yangını

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, Çakallı Hasanağa Mahallesi kırsalında bir orman yangını meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Alevlere Derhal Müdahale Edildi

Yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangın alanına ulaşan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor. Bölge halkı, yangının kısa sürede söndürülmesini umuyor.