Kahramanmaraş'tan 200 Suriyeli Gönüllü Geri Dönüşle Suriye'ye Uğurlandı

"Gönüllü, Güvenli, Onurlu ve Düzenli Geri Dönüş" programı kapsamında uğurlama töreni yapıldı

İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor. Kahramanmaraş'ta düzenlenen törende, yaklaşık 200 Suriyeli sığınmacı Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na uğurlandı.

Tören, Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gönüllü sığınmacılar, Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'ndeki işlemlerini tamamladıktan sonra ülkelerinde yeni bir hayata adım atmak üzere otobüslere bindi.

Adnan Hüseyin (38), iç savaş nedeniyle ailesiyle Türkiye'ye sığındığını, geride güzel anılar bırakarak ülkesine döndüğünü söyledi. 9 kişilik ailesiyle Suriye'de yeni bir hayata başlayacaklarını belirten Hüseyin, "Türkiye, bize çok yardımcı oldu. Allah onlardan razı olsun. Burada bulunduğumuz sürede çok memnunduk, sizleri çok sevdik. Artık iç savaş bitti ve ülkemize dönmek istedik. Ülkemi çok özledim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Allah uzun ömürler ve sağlık versin. Onun için ne desek az. Hukuk fakültesi son sınıf öğrencisiyim, eksik derslerimi vererek avukat olarak görev yapacağım. Doğduğum, yaşadığım toprakları çok özledim. Bir an önce topraklarıma, arkadaşlarıma kavuşmak istiyorum." dedi.

Hüseyin El Hasan, Türkiye'ye geldiğinde 3 yaşında olduğunu söyleyerek Türk halkına teşekkür etti ve ülkesine döneceği için mutlu olduğunu ifade etti. Liseyi Türkiye'de bitirdiğini belirten El Hasan, "Ülkeme döndüğümde üniversiteyi bitireceğim, biz buradan memnun ayrılıyoruz. Türkiye'ye ne kadar teşekkür etsek azdır." diye konuştu.

13 yaşındaki Luceyn Şeh Ömer ise Türkiye'de doğduğunu ve Esad rejiminin düşmesinin ardından ülkesine ilk kez gideceğini söyledi. Türkiye'yi çok sevdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletmek istediğini belirten Luceyn, "Suriye'ye dönünce okuluma devam edeceğim. Hiç görmediğim akrabalarımı göreceğim." dedi.

Otobüslere binen Suriyeliler, merkezdeki diğer sığınmacılar tarafından Türk bayrakları ve Türkiye sloganları eşliğinde Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na uğurlandı.

