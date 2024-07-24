Kahramanmaraş'tan Paris 2024'e Madalyalı Umutlar

Kahramanmaraş'ın Paris 2024 Yolculuğu

Deprem felaketinin ardından, Kahramanmaraş'tan 5 sporcu, Fransa'nın Paris şehrinde düzenlenecek 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmak için mücadele edecek. Sporcular arasında güreşte Burhan Akbudak, atıcılıkta Rümeysa Pelin Kaya ve Yusuf Dikeç, para yüzmede Sevilay Öztürk ile golbolda Fatma Gül Güler yer alıyor.

Başarıya İnanç

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcuların başarılı olacağına ve madalyalarla yurda döneceğine inandığını ifade etti. Boz, "Sporcularımızın azmi ve kararlılığı, bu zor zamanlarda bile hedeflerinden sapmamalarını sağladı," dedi.

Güçlü Bir Topluluk

Boz, deprem felaketi nedeniyle yaşanan kayıplara rağmen sporcuların çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. "İlimizde yaklaşık 100 bin lisanslı sporcu ve 7 binden fazla aktif sporcumuz mevcut. Binalarımızın tadilatını hızlı bir şekilde tamamlayarak gençlerimizi sporla buluşturmaya devam ediyoruz," diye ekledi.

Gelecek Hedefleri

Boz, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na daha fazla sporcu göndermek için çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi. "Kahramanmaraş olarak sporda daha da ilerlemek istiyoruz. Hedefimiz, gelecekte daha fazla başarıya ulaşmak," dedi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'tan 5 milli sporcu, Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmak için mücadele edecek. Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, AA muhabirine açıklama yaptı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'tan 5 milli sporcu, Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmak için mücadele edecek. Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, AA muhabirine açıklama yaptı.