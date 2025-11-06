Kahramanmaraş UNESCO Edebiyat Şehri Ağına Resmen Katıldı

Kahramanmaraş, UNESCO Edebiyat Şehirleri Ağı'na katılarak Türkiye'den bu alanda seçilen ilk şehir oldu; kent halkı ve öğrenciler bu kararla gururlu.

Kahramanmaraş, edebiyat ve şiirin başkenti olma misyonunu bir adım öteye taşıyarak UNESCO edebiyat şehirleri ağına resmen katıldı. Bu karar, şehirde yaşayanlarda ve kültür çevrelerinde büyük bir sevinç ve gurur yarattı.

UNESCO üyeliğinin önemi

UNESCO’nun 2004 yılında başlattığı Creative Cities Network ile şehirlerin kültürel mirasları ve üretici endüstrileri desteklenerek sürdürülebilir kalkınması teşvik ediliyor. Kahramanmaraş, bu ağa "Edebiyat" kategorisinde katılarak Türkiye’den bu alanda seçilen ilk şehir oldu. Bu önemli adım, şehri Londra, Paris, Barselona, Floransa ve Dublin gibi kültür merkezleriyle aynı platforma taşıdı.

Edebi miras ve yerel destek

Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde, Kahramanmaraş’ın köklü edebi geçmişi, güçlü şairlik geleneği ve son yıllarda artan kültürel etkinlikleriyle edebi kimliğinin ulusal ve uluslararası düzeyde görünür kılındığı vurgulandı. Şehrin, sahip olduğu bu eşsiz edebi mirası koruyarak ve geliştirerek edebiyatın kalbinin attığı merkezlerden biri olmayı sürdüreceği kaydedildi.

Şairler şehri olarak bilinen Kahramanmaraş; Cahit Zarifoğlu, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Erdem Bayazıt gibi isimlerle Türk şiirinin hafızasında özel bir yer edinmişti. Bu unvanla birlikte şehir, köklü edebiyat geleneğini artık küresel bir vitrine taşımış oldu.

Kamuoyunun ve gençlerin tepkileri

Şehir sakinleri ve öğrenciler alınan kararı memnuniyetle karşıladı. Öğrencilerden Ayşe Horasan, "Kahramanmaraş edebiyat alanında geniş ve yazarlara ev sahipliği yapan bir kent. Bu kültürel açıdan gelişme ve şehrin tanınmasına yardımcı oluyor" dedi. Gonca Gül ise, "Çok sevindim bu gelişme hakkında. Şehirlerin gelişmesi de buna bağlı bence, gelişmemiz açısından çok önemli. Ben edebiyatı çok severim. İnsanların gelişimi ve kültürü açısından önemli buluyorum okumayı ve yazmayı da seviyorum" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Atilla Kebapçı, "Kahramanmaraş, güçlü edebiyat geleneği, şairler, yazarlar ve kültürel miraslarıyla hem Türkiye hem dünyada tescillenmiştir. Edebiyatın başkenti Kahramanmaraş bu ödüle layık görülmüştür. Dünyada Londra, Nevro, Pekin, Türkiye, Kahramanmaraş tescillenmiş iller, ülkeler arasındadır. Bu bağlamda şehrimize bu emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e, şehrimizin tanıtılması alanında çok büyük işler yapmıştır. Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rana Demir, "Bence başarılı şairler ve edebiyatçılarımız var. Benim de ilgim var edebiyata. Şiiri çok seviyorum" derken, Ali Can Kılıç, "Kahramanmaraş edebiyatın ve kültürün şiirin kalbidir. Bu durum şehrimizin yıllardır taşıdığı ruhun temsilcisidir, bizim için büyük bir onurdur" diye konuştu. Mehmet Açıkgöz de, "Kahramanmaraş’ta yaşayan bir vatandaşım. Kahramanmaraş’ımız zaten edebiyat, şiirin ve kültürün kalbidir" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ın UNESCO edebiyat şehri olarak ilan edilmesi, kent için bir tanıtım fırsatı olarak görülüyor ve yerel edebiyatın uluslararası platformlarda daha görünür hale gelmesi bekleniyor.

