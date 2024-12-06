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Kahramanmaraşlı Öğrenciler Akranlarına Destek Oluyor

Kahramanmaraş'ta ortaokul öğrencileri, harçlıklarıyla hazırladıkları kitap ve kırtasiye desteği ile akranlarına umut oldu.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 15:51
Kahramanmaraşlı Öğrenciler Akranlarına Destek Oluyor

Kahramanmaraş'ta Öğrencilerden Örnek Dayanışma

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, Yavuz Selim Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, kendi harçlıklarından biriktirdikleri paralarla kırsal mahallede eğitim gören akranlarına destek oldu. Öğrenciler, "İyilik hareketi projesi" kapsamında yaklaşık bir ayda topladıkları birikimle, kitap ve çeşitli kırtasiye malzemeleri satın aldı.

Akranlarına Destek

Toplanan malzemeler, Çardak, Ericek ve Tombak mahallelerinde eğitim alan 5 ve 6. sınıf öğrencilerine hediye edildi. Bu anlamlı mücadele, öğrencilerin paylaşma ve dayanışma bilincini pekiştirirken, aynı zamanda topluma örnek olma yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Okul Müdürü'nden Övgü Dolu Açıklama

Yavuz Selim Ortaokulu Müdürü Murat Kaya, öğrencilerin başlattığı bu hareketin, diğer okullar için de bir örnek teşkil ettiğini vurguladı. Kaya, "Bu anlamlı hareket, geleceğin umut dolu bireylerinin yetişmekte olduğunun en güzel ispatı oldu," ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir grup ortaokul öğrencisi, harçlıklarından biriktirdikleri...

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir grup ortaokul öğrencisi, harçlıklarından biriktirdikleri paralarla kırsal mahallede eğitim gören akranlarına kitap ve kırtasiye desteğinde bulundu.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir grup ortaokul öğrencisi, harçlıklarından biriktirdikleri...

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir grup ortaokul öğrencisi, harçlıklarından biriktirdikleri paralarla kırsal mahallede eğitim gören akranlarına kitap ve kırtasiye desteğinde bulundu.

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