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Kahramanmaraşlı Öğrenciler Robot Olimpiyatlarında Dünya Şampiyonu Oldu

Depremzede Kahramanmaraşlı öğrenciler, robot olimpiyatlarında dünya şampiyonu olarak tüm kategorilerde birincilik hedefliyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 13:19
Kahramanmaraşlı Öğrenciler Robot Olimpiyatlarında Dünya Şampiyonu Oldu

Robot Olimpiyatlarında Dünya Şampiyonu: Kahramanmaraşlı Öğrenciler Hedef Büyütüyor

İtalya'da düzenlenen robot olimpiyatlarında çizgi izleyen kategorisinde dünya şampiyonu olan Kahramanmaraşlı depremzede öğrenciler, tüm kategorilerde şampiyonluk hedefliyor. Türkiye'deki yarışmaları başarıyla tamamlayan öğrenciler, 22 Kasım tarihinde Roma'da gerçekleşen Fibonacci International Robot Olympiads 2024'te gösterdikleri başarıyla birincilik kürsüsüne çıktı.

Erhan Baydur'dan Motivasyon Mesajı

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, 6 Şubat 2023'teki depremlerin şehirlerinde büyük zorluklar yarattığını belirterek, "Elde edilen başarı bizi heyecanlandırdı ve motive etti. 26 ülkeden yaklaşık 400 takımın katıldığı yarışmada, öğrencilerimiz hem ortaokul hem de lise kategorilerinde dünya birinciliği elde etti. Tüm alanlarda başarımızı artırarak devam etmek istiyoruz" dedi.

Öğretmenlerin Özverisi ve Destekleri

Bilişim teknolojileri ve yazılım öğretmeni Meltem Yıldırım, yaklaşık 8 yıl boyunca zor şartlar altında yürüttükleri çalışmalardan elde ettikleri başarıdan duydukları mutluluğu paylaştı. "Gece gündüz çalıştık. Ailelerimiz bizlere destek oldu. Özellikle deprem sonrası birçok öğretmenimiz yurt dışından tayin isteyebilirdi ama biz, destek olma amacıyla daha özveriyle çalıştık" diye konuştu.

Geleceğin Robotikçilerinin Amacı

Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği İl Temsilcisi Mehmet Kaya ise 2016'dan bu yana süregelen çalışmalarda önemli adımlar attıklarını ifade etti. Öğrencilerin kendilerini ifade edebilmesi ve topluma faydalı olabilmesi adına yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirten Kaya, "Amacımız, çok iyi robotikçi ve yazılımcı yetiştirmek" dedi.

Öğrencilerin Hedefleri

Lise öğrencisi Ali Yağız Akça, deprem öncesinde her yıl çeşitli yarışmalara katıldıklarını ama yaşanan felaketin planlarını etkilediğini söyledi. "Yeni hedefimiz, tüm kategorilerde şampiyonluk elde etmek" diyen diğer öğrencilerden liseden Liva Ceylin Özdemir, şehirlerini ve ülkelerini temsil etmenin mutluluğunu yaşarken, ortaokul öğrencisi İhsan Kaya ise ünlü insanları örnek aldığını ve gelecekte önemli işlere imza atmak istediğini belirtti.

İtalya'da gerçekleştirilen robot olimpiyatlarında "çizgi izleyen" kategorisinde dünya şampiyonu...

İtalya'da gerçekleştirilen robot olimpiyatlarında "çizgi izleyen" kategorisinde dünya şampiyonu olan Kahramanmaraşlı depremzede öğrencilerin yeni hedefi, tüm kategorilerde şampiyon olmak.

İtalya'da gerçekleştirilen robot olimpiyatlarında "çizgi izleyen" kategorisinde dünya şampiyonu...

İtalya'da gerçekleştirilen robot olimpiyatlarında "çizgi izleyen" kategorisinde dünya şampiyonu olan Kahramanmaraşlı depremzede öğrencilerin yeni hedefi, tüm kategorilerde şampiyon olmak.

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