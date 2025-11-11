Kahta'da İki Otomobil Çarpıştı: 10 Kişi Yaralandı

Kahta-Cendere kara yolunda kaza

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahta-Cendere kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Ruhat S. idaresindeki 06 CBY 502 plakalı otomobil ile Bora U. yönetimindeki 63 AJB 211 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile araçlarda bulunan Berfin Ş. (23), Suna Ş. (18), Sena Ö. (23), Seher Ş. (23), Gülnur A. (45) ve isimleri öğrenilemeyen diğer 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 10 KİŞİ YARALANDI.